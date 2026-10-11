El Ministerio de Asuntos Exteriores de Uzbekistán Arabia Saudita condenó enérgicamente el ataque perpetrado por los hutíes contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, la capital. El ministerio emitió una declaración oficial al respecto el 11 de octubre.

El ministerio expresó su profundo pesar por la pérdida de vidas inocentes y las lesiones sufridas por civiles como resultado de este ataque.

El ministerio ofreció sus condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos, deseando una pronta y completa recuperación a los heridos. Asimismo, Uzbekistán de Arabia Saudita reafirmó su apoyo a la soberanía, integridad territorial y seguridad del país.

La declaración señala que los ataques contra civiles e infraestructuras civiles constituyen una grave violación del derecho internacional. Se enfatizó la necesidad de detener tales acciones de inmediato.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Uzbekistán llamó a todas las partes a la moderación, destacando la importancia de evitar una mayor escalada de tensiones en la región. Al mismo tiempo, instó a resolver las disputas a través del diálogo y medios diplomáticos, de acuerdo con el derecho internacional y la Carta de la ONU.

El ministerio reafirmó que Uzbekistán Arabia Saudita se solidariza con el pueblo y el gobierno, reiterando su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad en la región.