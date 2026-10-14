Una niña fallece en Estambul tras una sobredosis de jarabe para la fiebre

·11·Mundo
Una niña fallece en Estambul tras una sobredosis de jarabe para la fiebre

En Estambul, Turquía, una niña de 3 años falleció tras ingerir una dosis excesiva de jarabe para bajar la fiebre. Así lo informó el diario « Haberler ».

Actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre la muerte de la menor. Según las primeras hipótesis, la tragedia podría haber sido causada por una sobredosis de medicamento, aunque esto aún no ha sido confirmado totalmente.

Tras el incidente, los expertos destacaron la importancia de tener precaución al administrar medicamentos antitérmicos a los niños. El médico Günay Jantur señaló que la dosis debe determinarse según el peso del niño y administrarse siguiendo las recomendaciones médicas.

El especialista también recordó que puede ser peligroso administrar el jarabe nuevamente sin esperar a que haga efecto. En particular, el consumo excesivo de paracetamol puede causar daños graves al hígado.

Los médicos recomiendan a los padres no aumentar la dosis de forma arbitraria y buscar asistencia médica si el estado del niño empeora.

EstambulHaberlerGünay JanturJarabe AntitérmicoSalud Infantil
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

57 millones de dólares y ropa interior de oro encontrados en el domicilio de una diputada57 millones de dólares y ropa interior de oro encontrados en el domicilio de una diputada5 julio 17:50Identificado en China un nuevo virus peligroso transmitido por garrapatasIdentificado en China un nuevo virus peligroso transmitido por garrapatas10 septiembre 10:21Acuerdo de « La Meca »: comienza una reunión importante en EstambulAcuerdo de « La Meca »: comienza una reunión importante en Estambul31 agosto 10:18Una niña de dos años tragó más de 250 bolas magnéticasUna niña de dos años tragó más de 250 bolas magnéticas8 octubre 14:21Identificado el animal que mata a más de 700 000 personas al añoIdentificado el animal que mata a más de 700 000 personas al año22 agosto 14:42En China, una niña de 3 años tomó como rehén a su hermano por unos dulcesEn China, una niña de 3 años tomó como rehén a su hermano por unos dulces11 agosto 05:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos