Una niña fallece en Estambul tras una sobredosis de jarabe para la fiebre

En Estambul, Turquía, una niña de 3 años falleció tras ingerir una dosis excesiva de jarabe para bajar la fiebre. Así lo informó el diario « Haberler ».

Actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre la muerte de la menor. Según las primeras hipótesis, la tragedia podría haber sido causada por una sobredosis de medicamento, aunque esto aún no ha sido confirmado totalmente.

Tras el incidente, los expertos destacaron la importancia de tener precaución al administrar medicamentos antitérmicos a los niños. El médico Günay Jantur señaló que la dosis debe determinarse según el peso del niño y administrarse siguiendo las recomendaciones médicas.

El especialista también recordó que puede ser peligroso administrar el jarabe nuevamente sin esperar a que haga efecto. En particular, el consumo excesivo de paracetamol puede causar daños graves al hígado.

Los médicos recomiendan a los padres no aumentar la dosis de forma arbitraria y buscar asistencia médica si el estado del niño empeora.