«Traktor» derrotado 1:5: resultados con participación uzbeka
En la 5.ª jornada de la AFC Champions League Elite, se registraron resultados variados para los equipos con futbolistas uzbekos. El Esteghlal, con Rustam Ashurmatov, empató contra el Al Ain, mientras que Jaloliddin Masharipov entró en la segunda mitad. El Tractor de Odil Hamrobekov sufrió una abultada derrota ante el Al Wasl.
La fase de grupos de la competición de clubes más prestigiosa de Asia continúa intensamente. La 5.ª jornada dejó varias sorpresas. Las actuaciones de los jugadores uzbekos fueron el centro de atención para los aficionados.
Ashurmatov jugó todo el partido, Masharipov entró en la segunda parte
El club iraní Esteghlal se enfrentó a domicilio al club emiratí Al Ain. El disputado encuentro terminó con un empate 1:1.
Aunque los locales abrieron el marcador con un gol de Palacios, el Esteghlal intentó cambiar el rumbo en la segunda mitad. En el minuto 51, Fallah anotó un gol crucial para los iraníes, restableciendo el equilibrio.
El defensa uzbeko Rustam Ashurmatov jugó el partido completo con el Esteghlal. Jaloliddin Masharipov entró al campo en el minuto 62 sustituyendo a Razzoqiniya.
El empate fuera de casa le otorga un punto al Esteghlal. La participación de los jugadores uzbekos fue especialmente destacada por los seguidores.
El Tractor cayó goleado ante el Al Wasl
El club iraní Tractor recibió en su estadio al equipo emiratí Al Wasl. Sin embargo, el encuentro fue desafortunado para los locales y el Tractor perdió 1:5.
El Al Wasl abrió el marcador en la primera parte con un gol de Torimi en el minuto 44. En la segunda mitad, los visitantes intensificaron su dominio ofensivo.
Alsate marcó en el minuto 55 y Vareta en el 61. Torimi firmó un doblete en el minuto 73. Aunque Husaynzoda descontó para el Tractor en el minuto 72, no fue suficiente para cambiar el resultado. Junior anotó el quinto gol en el minuto 90+3, sellando la gran victoria visitante.
El futbolista uzbeko Odil Hamrobekov disputó el encuentro completo con el Tractor.
El Al Ahli perdió en Qatar
Otro partido interesante de la jornada tuvo lugar en Qatar. El club saudí Al Ahli perdió 2:3 ante el Al Shamal.
El Al Ahli comenzó bien, adelantándose en el minuto 11 con un gol de Al Buraikan. En el minuto 58, Toney amplió la ventaja, poniendo el 2:0 para los visitantes.
Sin embargo, el Al Shamal no se rindió. Bounedjah recortó distancias en el minuto 62 y Tiago Silva empató en el 72. En el minuto 90+1, Collado marcó el gol de la victoria, dando tres puntos vitales al club catarí.
AFC Champions League Elite: Resultados de la 5.ª jornada
Encuentro
Resultado
Al Shamal — Al Ahli
3:2
Al Ain — Esteghlal
1:1
Tractor — Al Wasl
1:5
Estos resultados de la 5.ª jornada demuestran la intensidad de la AFC Champions League Elite. Los jugadores uzbekos vivieron experiencias distintas: el Esteghlal sumó un punto, mientras que el Tractor sufrió una dura derrota.
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…