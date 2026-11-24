En la 5.ª jornada de la AFC Champions League Elite, se registraron resultados variados para los equipos con futbolistas uzbekos. El Esteghlal, con Rustam Ashurmatov, empató contra el Al Ain, mientras que Jaloliddin Masharipov entró en la segunda mitad. El Tractor de Odil Hamrobekov sufrió una abultada derrota ante el Al Wasl.

La fase de grupos de la competición de clubes más prestigiosa de Asia continúa intensamente. La 5.ª jornada dejó varias sorpresas. Las actuaciones de los jugadores uzbekos fueron el centro de atención para los aficionados.

Ashurmatov jugó todo el partido, Masharipov entró en la segunda parte

El club iraní Esteghlal se enfrentó a domicilio al club emiratí Al Ain. El disputado encuentro terminó con un empate 1:1.

Aunque los locales abrieron el marcador con un gol de Palacios, el Esteghlal intentó cambiar el rumbo en la segunda mitad. En el minuto 51, Fallah anotó un gol crucial para los iraníes, restableciendo el equilibrio.