«Inter Miami» delantero del club, ex líder de la selección argentina Lionel Messi podría regresar para la Copa América 2028 en un nuevo rol.

En Argentina, Motivaciones Fútbol según información difundida en redes sociales, se está considerando la opción de involucrar a Messi, quien tendrá 39 años en ese momento, en el trabajo con los jugadores jóvenes de la selección. Podría ser encargado de compartir su experiencia como asesor y líder mental, sin entrar al campo, para guiar a la nueva generación.

La experiencia de Agüero y la declaración de Scaloni

Según la fuente, este rol previsto para el ocho veces ganador del Balón de Oro podría ser similar a las funciones que ocupó el exdelantero Sergio Agüero durante la Copa del Mundo 2022 en Qatar. Sin embargo, la participación oficial de Messi como asesor para la Copa América 2028 aún no ha sido confirmada.

Recientemente, el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni también habló sobre la posibilidad de invitar a Messi a su cuerpo técnico:

«Si él quiere sumarse, no hay ningún problema. Ahora que Walter [Samuel] se va, que venga él», declaró Scaloni en la conferencia de prensa previa al amistoso contra Costa Rica.

Indicador / Información Detalles Posible nuevo rol Asesor de la selección, líder mental o miembro del cuerpo técnico Competición Copa América 2028 Último partido en la selección Octubre de 2026, amistoso contra Benín (3:0) Títulos con la selección Mundial 2022, Finalissima CONMEBOL-UEFA, Copa América (2021, 2024) Contrato actual en el club «Inter Miami» (hasta el final de la temporada MLS 2028) Contrato de Scaloni Renovado hasta 2030 el 12 de noviembre de 2026

Fin de la carrera internacional y planes en el club

Recordemos que, en octubre de 2026, Messi anunció su retiro de la selección argentina. Su último partido con la camiseta nacional fue un amistoso contra Benín, donde los argentinos ganaron por 3:0. Messi ganó el Mundial 2022, la Finalissima CONMEBOL-UEFA, así como dos Copa América en 2021 y 2024 con el equipo nacional.

Lionel Scaloni renovó oficialmente su contrato con la selección argentina el 12 de noviembre hasta 2030. El próximo torneo importante para la selección será la Copa América 2028. Lionel Messi continúa su carrera en el club con «Inter Miami» bajo un contrato que dura hasta el final de la temporada MLS 2028.

¿Qué impacto crees que tendría Lionel Messi en el equipo si se uniera al cuerpo técnico o fuera asesor para la Copa América 2028? ¡Deja tu opinión en los comentarios!