«Creo que es así. He hablado con él. Está evaluando las opciones que tiene delante. En mi opinión, fue su último partido en el estadio central de Nasaf. No sé, quizás vuelva a jugar aquí algún día. Entendemos su decisión y le deseamos suerte. Ha trabajado mucho por nuestro equipo», dijo Berdiyev.

La respuesta sobre el futuro de Abduvohid Ne’matov fue especialmente destacada.

Nasaf derrotó al AGMK por 3-0 en casa. En la rueda de prensa posterior al partido, Ro‘ziqul Berdiyev habló sobre la victoria de su equipo, el estado de los jugadores y los posibles cambios en el club.

El entrenador de Nasaf, Ro‘ziqul Berdiyev, aclaró varios puntos importantes tras la contundente victoria sobre el AGMK. El técnico insinuó que la etapa de Abduvohid Ne’matov en el club de Qarshi podría estar llegando a su fin. Según él, el portero tiene ofertas de clubes de los Países Bajos, Irán y de los principales equipos de Uzbekistán.

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Según el entrenador, Ne’matov tiene ofertas de la Eredivisie neerlandesa, de Irán y de los clubes líderes de Uzbekistán. La decisión depende del propio jugador.

¿Por qué no jugaron dos de los jugadores clave?

En la rueda de prensa también se preguntó por qué Umar Eshmurodov y Sharof Muhitdinov no participaron en el encuentro contra el AGMK.

Berdiyev informó que ambos jugadores tienen lesiones. Por ello, el cuerpo técnico decidió no arriesgar y no alinearlos.

«Quizás tengamos que protegerlos también en el próximo partido. Porque nos espera un duelo internacional importante. Creo que se recuperarán y ayudarán al equipo», señaló el entrenador.

Sobre la tarjeta roja de G‘olib G‘aybullayev

También se discutieron las acciones de G‘olib G‘aybullayev en el campo y su expulsión.

Berdiyev admitió que el jugador pudo haber actuado de forma incorrecta. Según sus palabras, el futbolista afirmó haber sido provocado e insultado por el rival, lo que le hizo perder los nervios.

Al mismo tiempo, el entrenador instó a los jugadores a no dejarse llevar por las emociones y no poner al equipo en una situación difícil.

«No se debe recibir una tarjeta roja por dejarse llevar por esas emociones. Pero en el campo siempre debe haber lucha y entrega. Siempre que todo esté dentro de los límites», dijo Berdiyev.

Duelo contra Al-Wahda: ¿qué le preocupa a Berdiyev?

A Nasaf le espera un partido internacional importante. Berdiyev destacó que se ha recuperado la confianza en la victoria dentro del equipo.

Explicó que tras dos derrotas consecutivas, los jugadores perdieron la confianza, pero el equipo logró superar esa situación.

«Iremos a por la victoria en este partido también. Mientras no haya bajas, eso es lo que más me preocupa. Si jugamos con la plantilla completa, somos capaces de ganar allí también», afirmó el técnico.

El tema de los legionarios sigue abierto

A Berdiyev también se le preguntó si los jugadores extranjeros seguirán en Nasaf la próxima temporada.

El entrenador dijo que el club quiere retener a Shala. Sobre el futuro de los demás legionarios, aún no ha dado información precisa.

De esta manera, la victoria por 3-0 sobre el AGMK no solo dio a Nasaf un estado de ánimo positivo, sino también confianza antes de un encuentro internacional crucial. Sin embargo, la posible salida de Abduvohid Ne’matov y las lesiones de los jugadores clave siguen siendo los temas más importantes para el club de Qarshi en los próximos días.