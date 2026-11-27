Harnaam Kaur, la británica de 35 años que entró en el Libro Guinness de los Récords como la mujer más joven con barba completa, ha decidido afeitarse la barba que ha llevado durante 20 años. Comunicó la noticia a sus seguidores a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

Kaur confesó que tomar esta decisión no fue fácil y que ha experimentado diversas emociones. A pesar de ello, espera con ilusión comenzar una nueva etapa en su vida.

La mujer enfatizó que su decisión de cambiar de apariencia no tiene nada que ver con las opiniones de los demás ni con las expectativas de la sociedad. Según ella, es una decisión basada únicamente en su deseo y elección personal.

Harnaam aún no ha dicho cuándo mostrará su nueva imagen tras afeitarse. Ha declarado que necesita sentirse mentalmente preparada para hacerlo.

Se sabe que Harnaam Kaur comenzó a desarrollar vello facial durante su adolescencia debido al síndrome de ovario poliquístico (SOPK). Durante muchos años, superó las dificultades relacionadas con su apariencia única y aprendió a aceptarse tal como es.

En 2016, a los 24 años, su récord fue registrado oficialmente en el Libro Guinness de los Récords. Ahora, se despide de casi veinte años de barba para abrir un nuevo capítulo en su vida.