En Astaná, capital de Kazajistán, la fase final del Gran Premio de taekwondo WT concluyó con un resultado histórico para los atletas uzbekos. Marat Mavlonov ganó la medalla de bronce, sumándose a la medalla de plata de Madina Mirabzalova. De esta manera, el equipo nacional obtuvo dos medallas en una misma final del Gran Premio por primera vez.

Marat Mavlonov superó a rivales de gran nivel

En el segundo día de competición, Marat Mavlonov, quien participó en la categoría de peso pesado, enriqueció el medallero de la selección de Uzbekistán con una presea más.

Durante el torneo, superó al doble campeón mundial coreano Sang Hyun Kang y al turco Husayn Berat. En semifinales, Mavlonov cayó ante el egipcio Saif Eissa, medallista olímpico y campeón mundial.