Resultado histórico en el taekwondo de Uzbekistán: Mavlonov también sube al podio
En Astaná, capital de Kazajistán, la fase final del Gran Premio de taekwondo WT concluyó con un resultado histórico para los atletas uzbekos. Marat Mavlonov ganó la medalla de bronce, sumándose a la medalla de plata de Madina Mirabzalova. De esta manera, el equipo nacional obtuvo dos medallas en una misma final del Gran Premio por primera vez.
Marat Mavlonov superó a rivales de gran nivel
En el segundo día de competición, Marat Mavlonov, quien participó en la categoría de peso pesado, enriqueció el medallero de la selección de Uzbekistán con una presea más.
Durante el torneo, superó al doble campeón mundial coreano Sang Hyun Kang y al turco Husayn Berat. En semifinales, Mavlonov cayó ante el egipcio Saif Eissa, medallista olímpico y campeón mundial.
Sin embargo, el taekwondista uzbeko no se rindió en el combate por el bronce. Derrotó al campeón olímpico iraní Arian Salimi, asegurándose así la medalla de bronce del torneo.
Madina Mirabzalova también hizo historia
En la primera jornada del Gran Premio, Madina Mirabzalova había logrado la medalla de plata. Este resultado fue registrado como la primera medalla para una taekwondista uzbeka en la historia de las finales del Gran Premio.
La medalla de bronce de Mavlonov hizo que el éxito del equipo en la competición fuera aún más significativo.
Un nuevo hito histórico para Uzbekistán
Así, la selección de Uzbekistán cerró el Gran Premio final en Astaná con dos medallas. Este fue un evento trascendental en la historia del taekwondo del país.
Esto se debe a que los atletas uzbekos nunca antes habían ganado dos medallas en una misma competición de la final del Gran Premio. Los resultados de Madina Mirabzalova y Marat Mavlonov marcaron un nuevo hito histórico para el equipo nacional.
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