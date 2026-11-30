En la Superliga de Uzbekistán, durante la jornada 29, Nasaf y Andijon hicieron felices a sus aficionados. En Qarshi, el AGMK fue derrotado por goleada, mientras que en Andijon, los locales superaron la resistencia de Bunyodkor para ganar 3-1.

Nasaf marcó tres goles sin respuesta ante el AGMK

En el partido en Qarshi, Nasaf tomó la iniciativa desde los primeros minutos. En el minuto 10, Yusuf Otubanjo abrió el marcador para los locales.

En el minuto 30, Bobur Abduholiqov aumentó la diferencia. En la segunda mitad, Nasaf continuó con su juego ofensivo. En el minuto 59, Zafarmurod Abdirahmatov anotó el tercer gol, sentenciando prácticamente el encuentro.

De esta manera, Nasaf derrotó al AGMK por 3-0 y sumó tres puntos importantes.

Andijon remonta y se lleva la victoria

El encuentro en Andijon fue mucho más reñido. Los visitantes abrieron el marcador: en el minuto 27, Nosirjon Abdusalomov puso en ventaja a Bunyodkor.

Sin embargo, los locales lograron igualar antes del descanso. En el minuto 39, Aleksandre Andronikashvili empató el partido.

Al inicio de la segunda parte, Andijon tomó la delantera. En el minuto 49, Martin Boake marcó el segundo gol de su equipo. Tras cumplirse el tiempo reglamentario, en el minuto 90+3, Usmonali Ismonaliyev estableció el marcador final de 3-1.

Así, Andijon logró una victoria con carácter a pesar de haber recibido el primer gol.

Situación en la tabla

Tras estos resultados, Nasaf se mantiene en el cuarto lugar con 51 puntos. El AGMK ocupa la sexta posición con 45 puntos.

Andijon alcanzó los 35 puntos y consolidó su décimo lugar. Bunyodkor permanece en la posición 14 con 29 puntos.

Superliga. Resultados de la jornada 29

Nasaf — AGMK — 3:0

Goles: Yusuf Otubanjo, 10; Bobur Abduholiqov, 30; Zafarmurod Abdirahmatov, 59.

Andijon — Bunyodkor — 3:1

Goles: Nosirjon Abdusalomov, 27 — Aleksandre Andronikashvili, 39; Martin Boake, 49; Usmonali Ismonaliyev, 90+3.