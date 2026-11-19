En la localidad de Urusha, en la región de Amur (Rusia), tres adolescentes atacaron a una mujer de 63 años para grabar un vídeo destinado a las redes sociales. Uno de ellos le dio una patada por la espalda a la mujer, que caminaba con un bastón, mientras los otros grababan el suceso.

Según la fiscalía de la región de Amur, el incidente ocurrió el 3 de noviembre de 2026 alrededor de las 19:00 horas en Urusha, distrito de Skovorodino. Según los datos preliminares, dos adolescentes de 13 y 14 años y una joven de 15 años acordaron de antemano agredir a la mujer.

Siguiendo el plan, uno de los adolescentes le dio una patada por la espalda. Debido al impacto, ella cayó al suelo. La joven de 15 años grabó la escena con su teléfono móvil. En el vídeo se escuchan las risas de los presentes.

Tras la difusión del vídeo en Internet el 11 de noviembre, las fuerzas del orden iniciaron una investigación. La policía identificó a los tres adolescentes implicados. La víctima, nacida en 1963, resultó ser una mujer sin hogar.

Los padres de los adolescentes han sido sancionados administrativamente por incumplir sus deberes de crianza. Se están llevando a cabo labores preventivas con los menores y sus familias. Asimismo, la fiscalía regional ha abierto una investigación sobre el caso.

Se ha informado que la mujer no acudió a un centro médico ni presentó denuncia ante la policía tras el incidente. Las autoridades han señalado que se tomará una decisión legal al concluir la investigación.