Ruslan Abdullayev noquea a su rival y retiene su cinturón de campeón (vídeo)
El boxeador uzbeko Ruslan Abdullayev ha logrado una nueva victoria en los Estados Unidos. En un combate de ocho asaltos contra su oponente mexicano, nuestro compatriota registró un nocaut en el sexto asalto, defendiendo con éxito su cinturón WBA Continental Gold.
El boxeador uzbeko Ruslan Abdullayev continuó su racha invicta en el ring profesional. En una velada de boxeo organizada en Indio, California, EE. UU., nuestro compatriota noqueó al mexicano Juan Alfredo Meza Angulo, manteniendo así su estatus de campeón.
Abdullayev derrotó a su rival en el sexto asalto
En el enfrentamiento disputado en la categoría de peso superligero, Ruslan Abdullayev (6-0, 4 KO) se midió ante el representante mexicano Juan Alfredo Meza Angulo (9-4, 6 KO).
En un combate pactado a ocho asaltos, el boxeador uzbeko mostró gran seguridad frente a su rival y se llevó la victoria por nocaut en el sexto asalto.
Abdullayev terminó el combate antes de tiempo. Este resultado marca la sexta victoria en la carrera profesional de Ruslan. Hasta la fecha, ha ganado cuatro de sus combates por la vía del nocaut.
El cinturón WBA Continental Gold permanece con Abdullayev
Gracias a esta victoria, Ruslan Abdullayev defendió con éxito su cinturón de campeón WBA Continental Gold en la categoría de peso superligero.
El boxeador uzbeko aún no conoce la derrota en el ring profesional. Suma seis victorias en su historial, cuatro de ellas por nocaut.
Ruslan Abdullayev, campeón mundial y asiático
Antes de dar el salto al boxeo profesional, Ruslan Abdullayev también logró grandes resultados en el ámbito amateur.
Fue campeón mundial en 2023 y campeón de Asia en 2022. Tras su exitosa transición del boxeo amateur al profesional, Abdullayev continúa su carrera como uno de los referentes del boxeo uzbeko en el escenario internacional.
Esta nueva victoria en EE. UU., la retención del cinturón de campeón y la continuación de su racha invicta son hitos importantes en la carrera profesional de Ruslan.
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