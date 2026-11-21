El boxeador uzbeko Ruslan Abdullayev ha logrado una nueva victoria en los Estados Unidos. En un combate de ocho asaltos contra su oponente mexicano, nuestro compatriota registró un nocaut en el sexto asalto, defendiendo con éxito su cinturón WBA Continental Gold.

El boxeador uzbeko Ruslan Abdullayev continuó su racha invicta en el ring profesional. En una velada de boxeo organizada en Indio, California, EE. UU., nuestro compatriota noqueó al mexicano Juan Alfredo Meza Angulo, manteniendo así su estatus de campeón.

Abdullayev derrotó a su rival en el sexto asalto

En el enfrentamiento disputado en la categoría de peso superligero, Ruslan Abdullayev (6-0, 4 KO) se midió ante el representante mexicano Juan Alfredo Meza Angulo (9-4, 6 KO).

En un combate pactado a ocho asaltos, el boxeador uzbeko mostró gran seguridad frente a su rival y se llevó la victoria por nocaut en el sexto asalto.