Se ha publicado una foto inédita del difunto líder supremo de Irán, Ali Jamenei, junto a su nieta Zahra Mohammadi Golpayegani. La imagen fue difundida el 20 de noviembre en el sitio web oficial de Jamenei con motivo del Día Mundial del Niño y se viralizó en redes sociales.

Según fuentes oficiales iraníes, Zahra nació el 18 de diciembre de 2024. Falleció a los 14 meses durante los ataques aéreos de EE. UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026. La bebé nació en la familia de Bushra Jamenei, hija de Ali Jamenei, y Mohammad Javad Mohammadi Golpayegani.

Los canales de noticias oficiales de Irán informaron que Ali Jamenei y su pequeña nieta murieron juntos en los primeros días de la guerra. El ataque también alcanzó la residencia del líder supremo en Teherán. Se confirmó que la madre de Zahra también falleció en dicho ataque.

Cabe señalar que la muerte de Zahra captó la atención pública en julio de 2026 durante los funerales de Ali Jamenei. En aquel entonces, el pequeño ataúd de la niña, envuelto en la bandera iraní, fue exhibido en la Gran Mosalla de Teherán. Su foto fue colocada a su lado, y el féretro se ubicó junto al de Ali Jamenei. Estas imágenes fueron difundidas por medios iraníes e internacionales.