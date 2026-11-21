BepiColombo ha llegado a Mercurio tras un viaje de 10 mil millones de kilómetros
10 mil millones de kilómetros recorridos BepiColombo la sonda espacial se ha acercado lo suficiente a Mercurio y se prepara para entrar en su órbita. Esta misión es un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA).
El aparato debe operar en condiciones extremas: en la superficie de Mercurio, el planeta más cercano al Sol, la temperatura puede alcanzar +430°C durante el día y descender hasta −180°C por la noche. Además, el planeta está constantemente expuesto a una fuerte radiación solar.
Ocho años de vuelo y una maniobra arriesgada de 11 minutos
BepiColombo fue lanzada en 2018 desde el puerto espacial de la Guayana Francesa. Debido a la fuerte atracción gravitatoria del Sol, la sonda tuvo que reducir su velocidad (frenar) continuamente durante todo el trayecto y ajustar constantemente su trayectoria.
Utilizando la gravedad de los planetas, la sonda realizó en ocho años:
1 sobrevuelo de la Tierra,
2 sobrevuelos de Venus,
y 6 sobrevuelos de Mercurio.
La prueba más arriesgada espera a la sonda durante la inserción orbital: para que la fuerza gravitatoria del planeta pueda capturarla, BepiColombo debe reducir su velocidad al nivel necesario en 11 minutos . Si la maniobra no sale según lo planeado, existe el riesgo de que la sonda pase de largo y se pierda en el espacio profundo.
Aspectos de la misión
Información y detalles
Organizadores
Agencia Espacial Europea (ESA) y Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA)
Año y lugar de lanzamiento
2018, Puerto espacial de la Guayana Francesa
Distancia recorrida
10 mil millones de kilómetros; maniobras gravitatorias (Tierra — 1, Venus — 2, Mercurio — 6)
Temperatura y entorno
Temperatura de +430°C a −180°C, fuerte radiación solar
Prueba de inserción orbital
Maniobra de reducción de velocidad en 11 minutos
Secretos del planeta: hielo, depresiones y un núcleo gigante
Hasta ahora, solo dos misiones de la NASA se han acercado a Mercurio: en la década de 1970, Mariner 10 lo sobrevoló tres veces, y en 2011, MESSENGER entró en órbita, trabajó durante cuatro años y descubrió la presencia de hielo en los cráteres polares.
Con esta nueva misión, los científicos pretenden aclarar los siguientes puntos:
Hielo en los cráteres: Cómo puede subsistir el hielo en los cráteres del planeta a pesar de la cercanía al Sol;
Depresiones misteriosas: Las causas de la formación de miles de depresiones geológicamente jóvenes, de paredes escarpadas, agrupadas y de unos 100 000 años de antigüedad, que no están relacionadas con impactos de meteoritos;
Núcleo metálico excepcionalmente grande: Las características del núcleo metálico extremadamente grande del planeta, a pesar de ser más pequeño que la Luna.
BepiColombo transporta dos sondas orbitales que se separarán unas semanas después de llegar a Mercurio: el aparato de la ESA observará la superficie de cerca, mientras que el aparato de la JAXA realizará observaciones desde una órbita mucho más lejana.
¿Cómo crees que los descubrimientos sobre las misteriosas depresiones de Mercurio y su núcleo metálico gigante contribuirán a comprender la evolución del sistema solar? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!
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