10 mil millones de kilómetros recorridos BepiColombo la sonda espacial se ha acercado lo suficiente a Mercurio y se prepara para entrar en su órbita. Esta misión es un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA).

El aparato debe operar en condiciones extremas: en la superficie de Mercurio, el planeta más cercano al Sol, la temperatura puede alcanzar +430°C durante el día y descender hasta −180°C por la noche. Además, el planeta está constantemente expuesto a una fuerte radiación solar.

Ocho años de vuelo y una maniobra arriesgada de 11 minutos

BepiColombo fue lanzada en 2018 desde el puerto espacial de la Guayana Francesa. Debido a la fuerte atracción gravitatoria del Sol, la sonda tuvo que reducir su velocidad (frenar) continuamente durante todo el trayecto y ajustar constantemente su trayectoria.

Utilizando la gravedad de los planetas, la sonda realizó en ocho años: