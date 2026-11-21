Asal Maksumova, una uzbeka de 15 años, alcanzó el punto más alto de África: la cima del Kilimanjaro, a 5 895 metros de altitud. De este modo, se convirtió en la persona más joven de Uzbekistán en lograr esta hazaña, según anunció en su cuenta de Instagram.

Asal dedicó esta expedición al 35º aniversario de la independencia de Uzbekistán. Organizado en el marco del proyecto «Project Independence», el viaje utilizó la famosa ruta Marangu del Kilimanjaro. En una expedición de seis días, el equipo recorrió casi 72 kilómetros, atravesando bosques tropicales húmedos, desiertos de alta montaña y laderas nevadas.

La parte más difícil del viaje fue la etapa de ascenso a la cima. Los participantes caminaron durante casi 14 horas. En ese momento, la temperatura bajó hasta los 10 grados bajo cero, con nevadas y vientos fuertes.

Durante la expedición, Asal también mostró nuestros valores nacionales. Junto con su equipo, preparó un plov uzbeko en el campamento de Horombo, a 3 720 metros de altura. Además, realizó tres danzas nacionales en las laderas de la montaña.

El 7 de noviembre, la joven alpinista envió un mensaje de video en Instagram al presidente Shavkat Mirziyoyev, afirmando que dedicaba este logro al 35º aniversario de la independencia de Uzbekistán.

«Espero que a través de mi ascenso pueda inspirar a muchos jóvenes a emprender nuevas iniciativas», dijo Asal.

Como dato, el pico Uhuru del Kilimanjaro se encuentra a 5 895 metros sobre el nivel del mar. Considerado el macizo montañoso más alto de África, el Kilimanjaro está incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987.