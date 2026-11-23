Australia tiene una tradición fascinante que aporta un toque único a los desfiles de moda. Como parte del famoso «Royal Easter Show» (Exposición Real de Pascua), que se celebra desde hace décadas en Sídney, se organiza un inusual desfile de moda protagonizado por patos.

En este evento, llamado «Pied Piper Duck Show», no son modelos quienes suben a la pasarela, sino patos reales. Se presentan ante el público trajes coloridos, vestidos elegantes y diversos sombreros diseñados especialmente para ellos. Incluso es posible ver patos vestidos con pequeños trajes de novia.

El granjero australiano Brian Harrington ha contribuido enormemente a convertir este espectáculo en una tradición única. Organizó el evento durante muchos años y colaboró con un sastre para crear diferentes estilos para los patos.

Este insólito desfile brinda alegría a los visitantes de la exposición y convierte a simples patos en verdaderas estrellas de la pasarela. Esto demuestra que incluso las ideas inusuales y divertidas pueden convertirse en tradiciones queridas a lo largo de los años.