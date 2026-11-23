Ötzi, el «Hombre de Hielo» que vivió hace unos 5300 años en los Alpes y se conservó naturalmente entre los glaciares, vuelve a ser el centro de atención de los científicos. Esta vez, lograron preparar pan con levadura utilizando microorganismos encontrados en su cuerpo momificado.

Ötzi vivió alrededor del año 3300 a.C. Su cuerpo fue descubierto en 1991 en los Alpes de Ötztal, cerca de la frontera entre Italia y Austria. Siendo una de las momias antiguas más famosas de Europa, este hallazgo ha sido la base de diversas investigaciones científicas durante décadas.

Recientemente, científicos del centro de investigación Eurac Research en Bolzano, Italia, estudiaron los microorganismos de Ötzi. Analizaron muestras de su piel, órganos internos y fluidos resultantes del deshielo. Como resultado, se identificaron varias cepas de levadura adaptadas a entornos fríos.

Los científicos intentaron cultivar estos microorganismos en condiciones de laboratorio para preparar levadura para pan. El resultado inicial no fue el esperado: la levadura no pudo adaptarse al entorno de harina. Después de esto, los investigadores la renovaron regularmente durante varios meses, adaptándola gradualmente.

Finalmente, el experimento fue un éxito: la masa preparada fermentó en unas 24 horas. Los científicos incluso hornearon pan con ella. Uno de los participantes del proyecto, el microbiólogo Mohamed Sarhan, aunque valoró positivamente el resultado inicial, señaló que la calidad del pan aún podría mejorarse.

Los investigadores se centran en otro aspecto importante: existe la posibilidad de que las levaduras encontradas no fueran microorganismos presentes en el cuerpo de Ötzi mientras estaba vivo, sino que hayan llegado a su cuerpo desde el entorno glaciar después de su muerte. Los análisis genéticos sugieren un origen muy antiguo.