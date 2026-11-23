El interés del gran maestro Javokhir Sindarov por los videojuegos bajo los focos
El gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov ha captado la atención no solo por sus logros en el tablero de ajedrez, sino también por su afición a los videojuegos. Mostró su inventario personal en Counter-Strike, sorprendiendo a sus seguidores con objetos de gran valor.
El ajedrecista afirma que, tras cada victoria en un torneo, se compra objetos de juego valiosos, conocidos como «skins». Actualmente, su inventario cuenta con cuchillos y otros objetos raros con un valor total de unos 15 000 dólares.
La colección de Javokhir incluye 9 pares de guantes y 11 cuchillos. Estos artículos destacan en Counter-Strike no solo por su apariencia, sino también por su elevado precio en el mercado.
El gran maestro tampoco dejó de lado su habilidad en el juego. Estima que su nivel en Counter-Strike ronda los 2100 ELO. De este modo, Javokhir Sindarov celebra sus triunfos en los torneos no solo con sus resultados en el ajedrez, sino también con su valiosa colección de juegos.
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