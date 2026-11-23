El gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov ha captado la atención no solo por sus logros en el tablero de ajedrez, sino también por su afición a los videojuegos. Mostró su inventario personal en Counter-Strike, sorprendiendo a sus seguidores con objetos de gran valor.

El ajedrecista afirma que, tras cada victoria en un torneo, se compra objetos de juego valiosos, conocidos como «skins». Actualmente, su inventario cuenta con cuchillos y otros objetos raros con un valor total de unos 15 000 dólares.