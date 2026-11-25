El famoso gran maestro uzbeko Javohir Sindarov compartió sus impresiones tras la primera partida disputada contra su rival indio Dommaradju Gukesh, hablando sobre los nervios previos al encuentro y la táctica elegida.

« Hoy simplemente intenté disfrutar de la partida »

Sindarov destacó que, a pesar de los fuertes nervios antes del inicio del torneo, logró mantener la calma frente al tablero y controlar la posición: