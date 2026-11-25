Javohir Sindarov comenta tras la primera partida contra Gukesh
El famoso gran maestro uzbeko Javohir Sindarov compartió sus impresiones tras la primera partida disputada contra su rival indio Dommaradju Gukesh, hablando sobre los nervios previos al encuentro y la táctica elegida.
« Hoy simplemente intenté disfrutar de la partida »
Sindarov destacó que, a pesar de los fuertes nervios antes del inicio del torneo, logró mantener la calma frente al tablero y controlar la posición:
« Antes del torneo, por supuesto, estaba muy nervioso. Pensé mucho en el juego. Pero hoy simplemente intenté disfrutar de la partida y sentir el ambiente. Creo que jugamos bien y todo salió bien. »
« En general, si tienes la oportunidad, siempre intentas ganar, sin importar qué partida sea. Pero en el primer juego, normalmente buscas estudiar al rival y actuar con más cautela. Eso hice: intenté controlar la posición y gestionar bien el tiempo. Al final, mi rival defendió muy bien. Un empate no es un mal resultado. » — dijo Javohir Sindarov.
Análisis de la primera partida y puntos clave
Estadísticas
Detalles y valoración de Sindarov
Enfrentamiento
Javohir Sindarov — Dommaradju Gukesh
Etapa y resultado
1ª partida — Empate
Estrategia de juego
Estudio del rival, cautela, control de la posición y uso eficiente del tiempo
Valoración del rival
Gukesh defendió de forma muy sólida y segura al final de la partida
¿Crees que, tras este empate, Javohir Sindarov podrá romper la defensa de Gukesh y ganar en las próximas partidas?
¡Deja tus pronósticos en los comentarios y comparte esta entrevista de nuestro gran maestro con los aficionados al ajedrez uzbeko!
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