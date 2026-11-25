Pep Guardiola revela con qué jugador soñaba trabajar durante su carrera
El exentrenador del FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City,Pep Guardiola, reveló el nombre del jugador al que siempre quiso dirigir pero con el que nunca pudo coincidir. El técnico español eligió a la estrella brasileña Neymar.
Una colaboración que no se dio por un año
En una entrevista para el famoso Romario TV, Guardiola respondió de forma breve y directa:
«Es Neymar». — dijo Pep Guardiola.
Lo curioso es que sus caminos en el FC Barcelona no se cruzaron por apenas una temporada. Pep Guardiola dejó el club catalán en 2012, mientras que Neymar se unió a los «azulgranas» un año después, en 2013.
La situación actual de ambas leyendas
Persona
Estado actual y club
Etapa en el FC Barcelona
Pep Guardiola
Tras dejar elManchester City, sin equipo (tomándose un descanso)
2008 — 2012 (entrenador)
Neymar
Juega en su club de origen, Santos, en Brasil
2013 — 2017 (delantero)
Actualmente, Guardiola no dirige a ningún equipo tras su salida del Manchester City y se encuentra descansando. Por su parte, Neymar, de 34 años, defiende los colores del Santos, el club donde comenzó su carrera.
¿Crees que si Pep Guardiola se hubiera quedado en el FC Barcelona en 2013 y hubiera trabajado con Neymar, el delantero brasileño habría ganado el Balón de Oro?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta interesante confesión del técnico con los aficionados al fútbol!
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