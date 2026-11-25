El exentrenador del FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City,Pep Guardiola, reveló el nombre del jugador al que siempre quiso dirigir pero con el que nunca pudo coincidir. El técnico español eligió a la estrella brasileña Neymar.

Una colaboración que no se dio por un año

En una entrevista para el famoso Romario TV, Guardiola respondió de forma breve y directa:

«Es Neymar». — dijo Pep Guardiola.

Lo curioso es que sus caminos en el FC Barcelona no se cruzaron por apenas una temporada. Pep Guardiola dejó el club catalán en 2012, mientras que Neymar se unió a los «azulgranas» un año después, en 2013.

La situación actual de ambas leyendas

Persona Estado actual y club Etapa en el FC Barcelona Pep Guardiola Tras dejar elManchester City, sin equipo (tomándose un descanso) 2008 — 2012 (entrenador) Neymar Juega en su club de origen, Santos, en Brasil 2013 — 2017 (delantero)

Actualmente, Guardiola no dirige a ningún equipo tras su salida del Manchester City y se encuentra descansando. Por su parte, Neymar, de 34 años, defiende los colores del Santos, el club donde comenzó su carrera.

¿Crees que si Pep Guardiola se hubiera quedado en el FC Barcelona en 2013 y hubiera trabajado con Neymar, el delantero brasileño habría ganado el Balón de Oro?

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