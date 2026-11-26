En la ciudad china de Harbin se está construyendo el 28.º Mundo de Hielo y Nieve. Este complejo, cuya apertura está prevista para la temporada 2026-2027, alcanzará una superficie récord de 1,25 millones de metros cuadrados, según informó el Departamento de Cultura y Turismo de la provincia de Heilongjiang.

Para la construcción de esta gigantesca ciudad de hielo se utilizarán 400 000 metros cúbicos de hielo y nieve, lo que supone un nuevo récord en comparación con las temporadas anteriores.

Una de las principales novedades de este año será una zona temática basada en la película «Frozen», creada en colaboración con Disney. En ella se exhibirán esculturas de hielo de los famosos personajes Elsa, Anna y Olaf, además de tiendas especiales para los visitantes.

Se ha informado que los trabajos de construcción están a punto de comenzar. El 24 de noviembre se pusieron a disposición las reservas de hielo preparadas con antelación para el complejo.

La inauguración del 28.º Mundo de Hielo y Nieve de Harbin está programada para mediados de diciembre de 2026. Aún no se ha anunciado la fecha exacta de apertura.