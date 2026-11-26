Ranking CIES U-23: Uzbekistán entra en el top 50 mundial
El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) ha publicado el ranking mundial actualizado de selecciones nacionales basado en el nivel de los jugadores menores de 23 años (U-23). Según los resultados de este análisis, Uzbekistán 66,3 puntos ha obtenido el puesto 47 a nivel mundial.
¿En qué criterios se basa el ranking?
Los expertos del CIES han tenido en cuenta los siguientes factores clave para evaluar el potencial juvenil de los países:
Cobertura de la selección: Se han tomado como base los promedios de los 20 mejores jugadores menores de 23 años de cada país.
Tiempo de juego y nivel: Se analizaron los minutos disputados por los futbolistas en partidos oficiales de nivel senior durante el último año, así como el nivel deportivo de dichas competiciones.
El top 10 mundial y otras selecciones
En el ranking, 84,2 puntos con España se convirtió en el líder absoluto. Entre los jóvenes españoles, el mayor rendimiento individual corresponde a Lamine Yamal (97,4 puntos). Entre los jugadores que aún no han debutado en la selección absoluta, el español Jacobo Ramón 83,6 puntos registró el mejor resultado.
Puesto
País
Puntos
1
España
84,2
2
Francia
81,0
3
Inglaterra
80,9
4
Argentina
80,2
5
Italia
79,9
6
Brasil
79,1
7
Alemania
79,0
8
Bélgica
78,7
9
Portugal
78,2
10
Países Bajos
77,4
...
...
...
27
Ucrania
70,6
29
Rusia
70,4
47
Uzbekistán
66,3
¿Crees que el traspaso de los futbolistas uzbekos U-23 a las grandes ligas europeas permitirá a nuestro país entrar en el top 20 en los próximos años?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte estas interesantes estadísticas con tus conocidos apasionados por el fútbol uzbeko!
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