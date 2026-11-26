El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) ha publicado el ranking mundial actualizado de selecciones nacionales basado en el nivel de los jugadores menores de 23 años (U-23). Según los resultados de este análisis, Uzbekistán 66,3 puntos ha obtenido el puesto 47 a nivel mundial.

¿En qué criterios se basa el ranking?

Los expertos del CIES han tenido en cuenta los siguientes factores clave para evaluar el potencial juvenil de los países:

Cobertura de la selección: Se han tomado como base los promedios de los 20 mejores jugadores menores de 23 años de cada país.

Tiempo de juego y nivel: Se analizaron los minutos disputados por los futbolistas en partidos oficiales de nivel senior durante el último año, así como el nivel deportivo de dichas competiciones.

El top 10 mundial y otras selecciones

En el ranking, 84,2 puntos con España se convirtió en el líder absoluto. Entre los jóvenes españoles, el mayor rendimiento individual corresponde a Lamine Yamal (97,4 puntos). Entre los jugadores que aún no han debutado en la selección absoluta, el español Jacobo Ramón 83,6 puntos registró el mejor resultado.

Puesto País Puntos 1 España 84,2 2 Francia 81,0 3 Inglaterra 80,9 4 Argentina 80,2 5 Italia 79,9 6 Brasil 79,1 7 Alemania 79,0 8 Bélgica 78,7 9 Portugal 78,2 10 Países Bajos 77,4 ... ... ... 27 Ucrania 70,6 29 Rusia 70,4 47 Uzbekistán 66,3

¿Crees que el traspaso de los futbolistas uzbekos U-23 a las grandes ligas europeas permitirá a nuestro país entrar en el top 20 en los próximos años?

¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte estas interesantes estadísticas con tus conocidos apasionados por el fútbol uzbeko!