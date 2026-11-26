La nueva cuarta equipación del Manchester City, presentada en el Etihad Stadium antes del partido contra el Nápoles, « naranja » ha despertado un gran interés entre aficionados y expertos. Aunque este kit, elogiado por sus colores vivos y diseño moderno, ya está oficialmente a la venta, no se utilizará en los partidos de la Premier League.

El reglamento de la Premier League no permite el uso de una cuarta equipación

Reglamento estricto: Según las normas de la Premier League, cada club solo tiene derecho a registrar oficialmente tres conjuntos de equipación por temporada (local, visitante y tercera equipación).

Prohibición en el campeonato: El uso de una cuarta opción está prohibido en los partidos de la Premier League, por lo que esta nueva camiseta naranja no ha sido incluida en la lista aprobada por la liga.

Restricción para los jugadores: Como resultado, el defensa Abdukodir Khusanov y sus compañeros no podrán vestir este nuevo diseño en los encuentros del campeonato inglés.

Información sobre la equipación

Indicadores Detalles Lugar de presentación Etihad Stadium (antes del partido contra el Nápoles) Estado de la equipación Cuarta cuarta equipación especial del club (diseño naranja) Disponibilidad Oficialmente a la venta para los aficionados Estado en la Premier League Prohibida (según el reglamento solo se permiten 3 kits)

¿Crees que el nuevo diseño naranja del Manchester City es más atractivo que los anteriores y que la Premier League debería flexibilizar sus antiguas normas al respecto?

¡Deja tus opiniones en los comentarios y Abdukodir Khusanov comparte esta interesante información con los aficionados de los «Citizens»!