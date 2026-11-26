En Kazajistán, los ciudadanos que denuncien casos de corrupción o sobornos pueden recibir una recompensa económica de hasta 17,5 millones de tenges. Así lo informó el servicio anticorrupción del Comité de Seguridad Nacional del país.

El monto de la recompensa se determina según la gravedad de la infracción. En concreto:

por una infracción administrativa — 30 indicadores mensuales de cálculo (129 750 tenges);

por un delito menor — 40 IMC (173 000 tenges);

por un delito de gravedad media — 50 IMC (216 250 tenges);

por un delito grave — 70 IMC (302 750 tenges);

por un delito muy grave — 100 IMC (432 500 tenges).

Si el monto del soborno o el daño causado por el delito supera los 1 000 IMC (4 325 000 tenges), el denunciante recibirá una recompensa del 10 % de esa cantidad. Sin embargo, el pago está limitado a 400 IMC, es decir, 17 300 000 tenges.

¿Qué condiciones se deben cumplir para obtener la recompensa?

Para recibir la recompensa, el ciudadano debe informar sobre un acto de corrupción, soborno o solicitud de soborno a la autoridad competente. Además:

esperar a que la sentencia o decisión judicial entre en vigor;

presentar una solicitud;

adjuntar a la solicitud un documento de identidad y los datos de una cuenta bancaria abierta en tenges.

La decisión de la comisión sobre el pago de la recompensa se toma en un plazo de hasta 15 días hábiles. El dinero se transfiere a la cuenta bancaria del ciudadano en el plazo de un mes tras la emisión de la orden correspondiente.