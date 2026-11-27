Javohir Sindarov vuelve a empatar contra Gukesh
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Javohir Sindarov y el actual campeón mundial Gukesh D. terminaron en tablas la tercera partida del duelo por el título mundial. En el encuentro celebrado el 26 de noviembre en Ginebra, ninguno de los ajedrecistas logró alzarse con la victoria.
El ajedrecista uzbeko, que jugaba con las piezas blancas, acordó el empate con su rival. De este modo, tras las tres primeras partidas, el marcador global se mantiene en 1,5-1,5.
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