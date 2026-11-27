A partir del 1 de diciembre de 2026, se pondrán en marcha clubes deportivos especializados en voleibol en al menos una escuela secundaria de cada distrito y ciudad de Uzbekistán. Este programa a gran escala tiene como objetivo popularizar el voleibol en el país, identificar talentos jóvenes de forma temprana y fortalecer la reserva de la selección nacional.

Principales ejes del programa: desde el equipamiento hasta la Liga Nacional

En el marco del nuevo sistema, se implementarán una serie de cambios importantes para garantizar la continuidad entre el deporte escolar y el voleibol profesional:

Clubes y suministro de equipamiento: Los clubes escolares de voleibol especializados estarán totalmente equipados con el material deportivo necesario. Los profesores de educación física que trabajen en estos clubes podrán realizar cursos de perfeccionamiento, incluso sin poseer una categoría deportiva, bajo recomendación de la Federación de Voleibol de Uzbekistán.

Secciones y clubes escolares: Para finales del año escolar 2026/2027, se abrirán secciones y clubes de voleibol en todas las escuelas secundarias que cuenten con la infraestructura deportiva necesaria.

Competición « Estrellas del futuro »: A partir del 1 de diciembre de 2026, se organizarán competiciones regulares entre los clubes escolares especializados bajo el nombre de « Estrellas del futuro » .

Liga Nacional de Voleibol: Se creará una Liga Nacional de Voleibol dentro de la estructura de la Federación de Voleibol de Uzbekistán, unificando las ligas profesionales, universitarias, amateurs y otras en un sistema único.

Objetivos estratégicos fijados para 2030

Indicadores Objetivos y metas fijadas Alcance de la popularización Alcanzar 1 millón de personas practicando voleibol para 2030 Ranking internacional Mejorar la posición de la selección nacional de Uzbekistán en el ranking de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) para alcanzar los puestos más altos Objetivo continental Incluir a Uzbekistán entre los cinco países líderes de Asia en voleibol

¿Cree usted que la apertura de clubes de voleibol especializados en las escuelas de cada distrito y ciudad permitirá a Uzbekistán entrar en el top 5 de naciones asiáticas de voleibol para 2030?

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