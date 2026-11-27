Liana Tanjarikova publicó un mensaje en video en su cuenta de Instagram, deseándole suerte al gran maestro uzbeko de 20 años en este duelo histórico por el trono mundial:

Mensaje en video: «No pienses en el marcador, juega tu propio juego»

La líder de la selección femenina de Kazajistán, gran maestra internacional Bibisara Assaubayeva , su madre Liana Tanjarikova , envió sinceras palabras de apoyo al gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov , quien compite por el título de campeón mundial de ajedrez clásico en Ginebra, Suiza. Así lo informa el medio Sports.kz .

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«Uno de los ajedrecistas más fuertes del planeta ha comenzado el match por el título de campeón mundial. Javokhir, este es tu día. Estás jugando por la corona a los 20 años. Ya has alcanzado un resultado que muchos sueñan toda su vida. No pienses en el marcador, juega tu propio juego. Todos estamos contigo.» — Liana Tanjarikova

Un post especial sobre el duelo récord en la historia del ajedrez

Tanjarikova también escribió un post dedicado a Javokhir Sindarov, destacando lo único que es este enfrentamiento por el título entre dos rivales de 20 años para la historia del ajedrez mundial:

«Tiene veinte años. Y puede convertirse en campeón mundial. Este es el duelo por la corona entre los rivales más jóvenes en la historia del ajedrez. En 140 años nunca ha habido finalistas tan jóvenes. Recuerdo sus primeros pasos. Ahora, el mundo entero sigue su juego. Cada partida es de horas de silencio y una inmensa tensión psicológica. Él necesita mucho nuestro apoyo ahora. Javokhir, creemos en ti.» — Liana Tanjarikova

Detalles del match por el trono mundial en Ginebra

Indicadores Detalles Participantes Javokhir Sindarov (20 años) — Gukesh Dommaraju (20 años, actual campeón mundial) Marcador general actual 1,5 : 1,5 (tras tres partidas clásicas) Formato del match 14 partidas clásicas Bolsa de premios total 2,5 millones de dólares

¿Crees que el apoyo de todos los aficionados al ajedrez de Asia Central puede darle a Javokhir Sindarov la fuerza para traer la corona mundial a Uzbekistán a sus 20 años?

¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este mensaje con tus seres queridos que siguen estos momentos históricos del ajedrez uzbeko!