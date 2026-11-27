Un video que muestra un método inusual de supervisión de exámenes se ha vuelto viral en las redes sociales. Según BTV News, las imágenes muestran a un supervisor observando a los estudiantes desde lo alto de una gran sala de examen.

En el video, un hombre con traje oscuro se encuentra en un espacio estrecho entre paneles de vidrio sobre la sala donde están los estudiantes. Con las manos a la espalda, observa toda la sala desde las alturas.

La forma inusual en que el supervisor observa el examen ha llamado la atención de los usuarios de Internet. El video generó diversos comentarios humorísticos y debates. Algunos usuarios calificaron este método como una medida de control inesperada, mientras que otros reaccionaron con humor.