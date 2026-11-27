La bolsa de premios de 2 500 000 dólares estadounidenses La tercera partida del encuentro por el título mundial de ajedrez también terminó en tablas. El actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju , jugando con las piezas negras, logró mantener el equilibrio. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el ganador del Torneo de Candidatos Javohir Sindarov , compartió sus impresiones sobre los detalles de la partida y sus movimientos bajo presión.

«Es más difícil jugar por las tablas que jugar a ganar»

El gran maestro uzbeko admitió que solo le quedaban 7 segundos en el reloj al final de la partida y que la preparación de apertura de su oponente fue de alto nivel: