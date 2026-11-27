« ¡Hice el último movimiento con 7 segundos restantes!»: Sindarov sobre la 3.ª partida contra Gukesh...
La bolsa de premios de 2 500 000 dólares estadounidenses La tercera partida del encuentro por el título mundial de ajedrez también terminó en tablas. El actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju , jugando con las piezas negras, logró mantener el equilibrio. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el ganador del Torneo de Candidatos Javohir Sindarov , compartió sus impresiones sobre los detalles de la partida y sus movimientos bajo presión.
«Es más difícil jugar por las tablas que jugar a ganar»
El gran maestro uzbeko admitió que solo le quedaban 7 segundos en el reloj al final de la partida y que la preparación de apertura de su oponente fue de alto nivel:
«¡Hice el último movimiento con 7 segundos restantes! Necesito trabajar en algunas cosas, pero en general, estoy feliz de haber logrado empatar en esa situación difícil. Es más difícil jugar por las tablas que jugar a ganar, ¡pero aun así estoy contento con mi juego de hoy!»
«Pensé que tenía una posición muy buena, pero en realidad mi oponente estaba bien preparado. Solo intentaba encontrar oportunidades porque jugaba con blancas, pero comencé a entender que la posición estaba totalmente igualada», dijo Javohir Sindarov.
Cifras clave del encuentro
Indicadores
Detalles
Participantes
Javohir Sindarov (Ganador del Torneo de Candidatos) — Gukesh Dommaraju (Actual campeón mundial)
Resultado de la 3.ª partida
Tablas (Sindarov jugó con blancas)
Tiempo en el último movimiento
7 segundos (Tiempo restante en el reloj de Sindarov)
Bolsa de premios total
2 500 000 dólares estadounidenses
¿Crees que Javohir Sindarov, quien mantuvo la calma con solo 7 segundos en el reloj, podrá romper la defensa de Gukesh Dommaraju en las próximas partidas?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia inmediatamente con tus seres queridos que siguen la lucha por el título mundial del orgullo del ajedrez uzbeko!
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