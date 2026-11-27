El presidente ruso Vladímir Putin se reunió con el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah, en el Kremlin el 25 de noviembre. Sin embargo, un breve clip grabado antes del encuentro oficial despertó gran interés en las redes sociales.

El vídeo muestra a uno de los guardias del Kremlin guiñándole un ojo a su compañero, tras lo cual se abren las puertas. Los usuarios interpretan este gesto como una señal especial que anuncia la llegada de Putin.

El corto vídeo se popularizó rápidamente en Instagram, alcanzando casi 70 millones de reproducciones y acumulando más de 2 millones de «me gusta».

El simple gesto del guiño también provocó comentarios humorísticos entre los internautas. Como resultado, estos pocos segundos previos a la reunión oficial se convirtieron en uno de los vídeos más comentados del día.