La inteligencia artificial (IA) podría hacer que los estudiantes pierdan el hábito de pensar por sí mismos y memorizar información. Así lo afirmó el presidente ruso Vladimir Putin durante un encuentro con jóvenes tras la sesión plenaria de la XI conferencia internacional «Viaje al mundo de la inteligencia artificial» celebrada en Moscú.

«Existe el riesgo de limitarse a copiar las respuestas ya hechas que da la máquina»

El jefe de Estado, durante una conversación con un estudiante indio, Raul John Aju destacó que el uso incorrecto de las redes neuronales podría afectar negativamente la calidad de la educación:

«Existe el riesgo de que el ser humano, especialmente la generación joven, no quiera memorizar información. Sentado frente a la computadora, usa la IA solo para escribir algo, sin pensar por sí mismo, simplemente repitiendo lo que la máquina o el agente de IA ha producido. Eso es todo, se conforman con eso», dijo Vladimir Putin.

Anteriormente, el estudiante indio había dicho que es importante enseñar a los niños a razonar en lugar de solo memorizar datos. Putin, por su parte, señaló que si los estudiantes convierten las redes neuronales en una herramienta para obtener respuestas listas, esto impedirá el aprendizaje independiente.

La respuesta del estudiante indio: la IA es una herramienta de ayuda como la calculadora

En respuesta, Raul John Aju sugirió ver la IA no como un sustituto del pensamiento humano, sino como una herramienta de apoyo. Comparando las redes neuronales con una calculadora, expresó la necesidad de dominar primero los conocimientos básicos antes de involucrar tecnologías en el proceso de aprendizaje:

«Creo que hay que colaborar con la inteligencia artificial. Es una especie de simbiosis. Después de aprender los fundamentos de la aritmética, podemos usar una calculadora a partir de quinto o sexto grado. De la misma manera, la IA puede integrarse en el proceso educativo en una etapa determinada, una vez que la persona haya adquirido suficiente conocimiento y comprendido los fundamentos. La IA puede ayudarte a buscar nuevas ideas y encontrar nuevos significados», dijo el estudiante.

Detalles del encuentro y sobre Raul John Aju

Un selfie de recuerdo: Quinto canal (Pyatiy kanal), como se muestra en el video publicado, al final de la conversación, el estudiante indio se tomó un selfie con Vladimir Putin, inmortalizando este encuentro en la historia.

¿Quién es el joven inventor? Raul John Aju es el fundador de la plataforma ThinkCraft. Participó en el encuentro organizado por los presidentes de Rusia y Kazajistán con jóvenes talentos en el campo de la inteligencia artificial.

¿En su opinión, desde qué grado y bajo qué restricciones sería más correcto permitir que los estudiantes utilicen la inteligencia artificial?

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