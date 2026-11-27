En la naturaleza existen criaturas que parecen lindas e inofensivas, pero que pueden representar un peligro para los humanos. Una de ellas es la oruga peluche o polilla gato (Megalopyge opercularis). Debido a su pelaje grueso y suave, parece un gatito pequeño. Sin embargo, no hay que dejarse engañar por su apariencia.

Esta oruga pertenece al orden de los lepidópteros y, en su proceso de desarrollo, se convierte en una polilla llamada Southern flannel moth. Entre los largos y suaves pelos que cubren su cuerpo se esconden peligrosas espinas venenosas.

¿Dónde se encuentra?

La Megalopyge opercularis se distribuye principalmente en las regiones del sureste y centro-sur de los Estados Unidos, así como en México y partes de América Central. Uzbekistán no forma parte de su hábitat natural. No hay información fiable sobre su presencia en estado silvestre en nuestro país.

¿Por qué es peligrosa?

Entre los suaves pelos de la oruga se encuentran espinas venenosas. Al tocarla accidentalmente, estas espinas se clavan en la piel, causando dolor intenso, ardor, enrojecimiento e hinchazón. En algunos casos, el dolor puede extenderse a otras partes del cuerpo, provocando náuseas y otros síntomas desagradables.

Por esta razón, se recomienda no tocar a este animal al verlo y, especialmente, mantener a los niños alejados de él.