La sonda espacial estadounidense «Voyager 1» (Voyager 1) ha dejado de transmitir datos científicos y técnicos a la Tierra. Aunque se mantiene la comunicación por radio con la sonda, esta solo transmite una señal vacía en lugar de datos. Así lo informó la cadena de televisión CNN .

Detalles de la falla: el problema podría estar en la computadora de a bordo

Los expertos de la NASA detectaron esta falla el 14 de noviembre y actualmente están investigando sus causas originales:

Transmisión de señal vacía: CNN informa que la sonda espacial ya no envía datos científicos ni de ingeniería, sino que solo transmite una señal portadora vacía.

Hipótesis iniciales: En este momento, los ingenieros están trabajando para determinar las causas exactas de la situación. Según los datos preliminares, el problema podría estar relacionado con el funcionamiento de la computadora de a bordo encargada de recopilar datos de los instrumentos científicos.

Similitud con la falla mayor de 2023

Los problemas actuales en la transmisión de datos recuerdan a la falla a gran escala ocurrida el 14 de noviembre de 2023. Ars Technica escribe que en aquel entonces, la falla fue causada por la corrupción de aproximadamente el 3 % de la memoria del sistema de datos de vuelo. Debido a este defecto, el aparato transmitía un patrón repetitivo de unos y ceros en lugar de información científica comprensible.

Indicadores Detalles Fecha de detección de la falla 14 de noviembre (anunciado por CNN el 24 de noviembre) Estado de la comunicación Comunicación por radio disponible, pero en lugar de datos científicos y técnicos, se recibe una señal vacía Causa probable Falla en la computadora de a bordo que recopila datos de los instrumentos científicos Incidente similar anterior 14 de noviembre de 2023 (corrupción de ~3% de la memoria del sistema de datos de vuelo)

¿Cree usted que los ingenieros de la NASA lograrán restablecer por completo la comunicación con «Voyager 1», que lleva casi medio siglo viajando por el espacio profundo?

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