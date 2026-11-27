El entrenador del Manchester United Mauricio Pochettino y su cuerpo técnico aprovecharon los servicios de peluquería en la ciudad deportiva del club para arreglar su imagen. Así lo informó The Touchline con las fotografías correspondientes.

Inicios apresurados y bromas de los aficionados

Resulta que el técnico argentino tuvo que ponerse a trabajar muy rápido con los «Red Devils» tras regresar de la concentración de la selección de Estados Unidos la semana pasada. Por ello, Pochettino y sus colegas ni siquiera habían tenido tiempo de cortarse el pelo.

Los aficionados al fútbol en las redes sociales reaccionaron a estas imágenes con comentarios humorísticos:

Según los seguidores: Eso era exactamente lo que le faltaba al United en los dos primeros partidos bajo el mando de Pochettino: un nuevo corte de pelo;

Nueva esperanza: Los aficionados bromean diciendo que ahora todo irá bien para el equipo.

Primeros resultados bajo Pochettino y situación en la tabla

Los primeros partidos y la posición actual en las competiciones del Manchester United bajo la dirección del entrenador argentino son los siguientes:

Indicadores Detalles y resultados Resultado del primer partido Derrota ante 0:4 contra el Liverpool Resultado del segundo partido Empate contra el 2:2 ante el Sporting Posición en la Premier League En la tabla de clasificación 19º puesto Posición en la Champions League En la tabla general 19º puesto

¿Cree usted que Mauricio Pochettino podrá sacar al Manchester United de esta situación difícil y cambiar el juego del equipo en poco tiempo?

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