Tras finalizar el examen, emprendieron el camino de regreso a la prisión. Sin embargo, en el trayecto, los tres agentes se detuvieron en un restaurante de comida rápida Whataburger. En ese momento, Taylor se quedó en el vehículo oficial, un Dodge Journey, junto a otra reclusa que también había sido trasladada para un examen médico.

Rebecca Taylor, de 26 años, cumplía una condena de seis años por el robo de varios vehículos. Estaba recluida en un centro penitenciario de la ciudad de Grants. El 25 de noviembre por la mañana, fue trasladada a Albuquerque para un chequeo médico debido a su embarazo.

En el estado de Nuevo México, EE. UU., una reclusa embarazada aprovechó la negligencia de los agentes penitenciarios para huir con su vehículo oficial. Los guardias se detuvieron a comer hamburguesas mientras regresaban de un examen médico. La reclusa aprovechó la situación. Tres días después del incidente, se desconoce su paradero, según informó NBC News.

En ese instante, se quitó el cinturón de seguridad, se sentó en el asiento del conductor y se llevó el vehículo. La otra reclusa que estaba con ella no participó en la fuga. Por ahora, no hay información clara sobre si la mujer bajó del vehículo por voluntad propia o si Taylor la obligó a salir.

Se supo que, al momento de la fuga, Taylor estaba en su segundo mes de embarazo. Brittany Rombach, portavoz del servicio penitenciario de Nuevo México, explicó que, debido a su estado, la mujer no llevaba grilletes durante el traslado.

«Debido a su embarazo, no llevaba grilletes durante el camino. Según nuestra información, en el momento del incidente, uno de los agentes estaba fuera del vehículo, no dentro», declaró Brittany Rombach.

Continúa la búsqueda de la reclusa fugitiva.

Aproximadamente una hora después del incidente, el vehículo oficial que Taylor se llevó fue encontrado abandonado en Albuquerque. Horas más tarde, se hallaron en el coche un teléfono de servicio y el uniforme naranja de la prisión perteneciente a la reclusa.

Tras esto, las fuerzas del orden iniciaron una búsqueda a gran escala para localizar a la mujer. Se inspeccionaron autobuses, trenes y otros medios de transporte público en Albuquerque, pero las revisiones no han dado resultados hasta el momento.

Para el 27 de noviembre, la policía estimaba que Rebecca Taylor podría no haber salido aún de la ciudad. Los agentes están realizando búsquedas en las zonas del suroeste de Albuquerque, donde fue vista por última vez.

Asimismo, como parte de la investigación, se están revisando las llamadas telefónicas realizadas por la reclusa desde la prisión. Además, se está interrogando a otras presas para determinar su posible plan de fuga y hacia dónde se dirigía.

Hasta ahora, el paradero de Rebecca Taylor, quien es buscada desde hace tres días, sigue siendo desconocido.