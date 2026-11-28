La líder de la selección femenina de ajedrez de Kazajistán Bibisara Assaubayeva, su madre Liana Tanjarikova , habló sobre los cambios importantes en la vida de su hija. Sports.kz , según la publicación, estos cambios se hicieron más evidentes después de que Bibisara comenzara una relación con el gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov .

« Y ahora ella se preocupa por su victoria en Ginebra »

Liana Tanjarikova publicó un video en su cuenta de Instagram mostrando a Bibisara Assaubayeva y Javokhir Sindarov juntos, destacando la decisión de su hija de apoyar a su pareja:

« Ella dejó todo y voló a Ginebra para estar a su lado. Antes, yo me preocupaba por sus victorias. Y ahora ella se preocupa por su victoria en Ginebra », declaró la madre de la ajedrecista kazaja a sus seguidores.

En los comentarios de la publicación, Tanjarikova también señaló con sinceridad sus emociones deportivas y cómo ha cambiado su estado mental.

Renuncia a la gran final y duelo decisivo en Ginebra

En estos días, el jugador de 20 años Javokhir Sindarov disputa en Ginebra, Suiza, el duelo decisivo por el título mundial contra el actual campeón del mundo, el indio Dommaraju Gukesh:

Ajedrecista Decisión actual y participación en el torneo Bibisara Assaubayeva (Kazajistán) renunció a participar en la gran final de la prestigiosa serie WR Women's Chess Tour 2026 que se celebra en Alemania, para estar junto a Javokhir Sindarov en el duelo más importante de su carrera deportiva Javokhir Sindarov (Uzbekistán) disputa en Ginebra el duelo por el título mundial contra el actual campeón del mundo Dommaraju Gukesh.

¿Crees que el hecho de que Bibisara Assaubayeva haya renunciado a la final de un torneo prestigioso para volar a Ginebra le da a Javokhir Sindarov la fuerza mental y la inspiración necesarias para el duelo del campeonato mundial?

¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia con tus seres queridos que siguen las noticias más interesantes del ajedrez uzbeko y mundial!