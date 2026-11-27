Las agencias alimentarias de la ONU han advertido que la crisis alimentaria mundial podría profundizarse. Las guerras, el aumento drástico de los precios del combustible y la reducción de la ayuda humanitaria están dejando a millones en una situación crítica.

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la hambruna podría intensificarse en 16 países en los próximos seis meses. El informe, que abarca de diciembre de 2025 a mayo de 2026, sitúa a Sudán, Yemen, Sudán del Sur, Somalia y el norte de Nigeria en el grupo de mayor riesgo.

Estos cinco países han permanecido en la lista de zonas más peligrosas desde 2022. Tras el alto el fuego en Gaza en octubre de 2025, los territorios palestinos bajaron un nivel en la escala de riesgo. Sin embargo, el 67 % de la población de Gaza sigue viviendo en condiciones de hambruna severa. Los expertos señalan que los cambios positivos aún son muy frágiles.

En Sudán, la guerra y la sequía agravan la situación

En Sudán, debido a la guerra y al aumento de los precios del combustible por el conflicto en Oriente Medio, el precio del sorgo y del diésel se ha más que duplicado en un año.

Actualmente, el 41 % de la población del país, es decir, casi 19,5 millones de personas, sufre de inseguridad alimentaria aguda. El riesgo de hambruna persiste en 13 zonas de Darfur del Norte y Kordofán del Sur. En los campos de refugiados, los niveles de desnutrición han superado el punto crítico.

La situación también se ve agravada por la sequía vinculada al fenómeno de El Niño, un cambio climático causado por el calentamiento natural de las aguas del Océano Pacífico. La sequía ha dañado el 55 % de las tierras cultivables en Sennar y el 70 % en Gedaref.

Obstáculos políticos y riesgos marítimos en Yemen

En Yemen, donde la guerra continúa desde 2014, más de 300 000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares tras la reanudación de los combates en julio. En las zonas controladas por el gobierno, 1,8 millones de personas están al borde de la hambruna. En total, más de la mitad de la población del país, 18,3 millones de personas, se encuentra en una crisis grave.

La directora general adjunta de la FAO, Beth Bechdol, destaca que el principal obstáculo para hacer llegar la ayuda no es geográfico, sino político. Los hutíes aún mantienen detenidos a 73 miembros del personal de la ONU.

Además, para Yemen, que depende de las importaciones de alimentos y combustible, las interrupciones en el tráfico marítimo en el Mar Rojo, el Estrecho de Ormuz y el Mar Negro representan una amenaza seria.

El volumen de ayuda humanitaria ha disminuido considerablemente

Debido a la reducción de fondos de los principales países donantes, la ayuda alimentaria para los cinco países más amenazados disminuyó un 62 % entre 2022 y 2025, y la destinada a Yemen un 79 %.

Los expertos subrayan que es crucial proporcionar a los agricultores los fondos necesarios para semillas y ganado no después del desastre, sino a tiempo, durante las temporadas de siembra y cosecha.

«Si se pierde esa oportunidad, no se puede recuperar. De lo contrario, en lugar de prevenir, solo financiamos las pérdidas y los daños», dijo Beth Bechdol.

Los expertos opinan que es necesario entregar la ayuda humanitaria a tiempo y apoyar la agricultura para evitar que la hambruna se intensifique.