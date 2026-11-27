« Manchester City» el entrenador Enzo Maresca el delantero del equipo Erling Haalandexpresó sus opiniones sobre el descontento mostrado tras el empate 2-2 contra el Napoli en la Champions League.

« Debo mantener el equilibrio »

Cabe recordar que, tras el encuentro ante el Napoli, el goleador noruego no ocultó su insatisfacción con el rendimiento del equipo, señalando que cuando no llegan las victorias, uno empieza a dudar de todo. Enzo Maresca explicó la reacción del jugador por su mentalidad ganadora:

« Creo que Erling es un ganador por naturaleza. Es natural que esté descontento cuando no ganamos. Esto no solo le pasa a Erling, sino a todos nosotros. Recuerden que hace unas semanas estaba bailando en el campo. Pueden escribir y pensar lo que quieran. Erling está decepcionado. Yo también estoy decepcionado por no haber ganado. Pero este es nuestro trabajo, esto es fútbol. Por eso debo mantener el equilibrio », cita Enzo Marescael medio BBC .

Los resultados recientes y el próximo desafío importante del Manchester City

Actualmente, los «Citizens» atraviesan un momento difícil en cuanto a resultados y les espera un duelo clave de la Premier League:

Indicadores Información oficial Último partido de Champions League Napoli contra 2-2 empate Estadísticas de los últimos 7 partidos En todas las competiciones, solo 1 victoria conseguida Próximo rival y competición Partido fuera de casa contra el Arsenal en la Premier League Fecha y hora del encuentro 29 de noviembre, a las 21:30

¿Crees que el Manchester City podrá vencer al Arsenal fuera de casa el 29 de noviembre y poner fin a su mala racha de resultados?

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