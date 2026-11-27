El incidente ocurrió en el estado de Bihar, considerado uno de los más pobres de la India. El diputado local Anant Singh organizó la boda de su hija a gran escala, invitando a cientos de miles de personas. El recinto reservado para la celebración de cinco días abarcó 2,5 hectáreas.

En la India, un diputado local celebró la boda de su hija con un lujo y una pompa sin precedentes. Cerca de 400 000 personas asistieron a la ceremonia, que duró cinco días. La afluencia de miles de invitados atraídos por la comida gratuita provocó enormes atascos en la zona. En algunas autopistas, las filas de vehículos se extendieron hasta 10 kilómetros. Así lo informó el Khaleej Times.

La lujosa boda de la hija de un diputado en la India causa un gran revuelo

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Se informa que entre los asistentes no solo estaban quienes deseaban felicitar a los novios, sino también miles de personas que acudieron para disfrutar de los banquetes gratuitos. Se construyeron seis helipuertos para recibir a los invitados y gestionar el evento. Además, se instalaron 300 cocinas, donde cerca de 500 chefs prepararon más de 150 tipos de platos.

Otro aspecto destacable de la boda fue la llegada del novio. Llegó al lugar en un descapotable retro, escoltado por un cortejo de cientos de automóviles. Según los medios, entre los valiosos regalos entregados a los novios se encontraba un vehículo todoterreno Land Rover Defender.

El interés por la celebración fue tan alto que algunos espectadores incluso treparon a árboles y postes eléctricos para observar la ceremonia. El flujo de automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones desde el pueblo de Anant Singh y las zonas aledañas fue incesante. Como resultado, se produjeron atascos de hasta 10 kilómetros en las autopistas.

En la ceremonia solemne participaron no solo ciudadanos comunes, sino también representantes de los círculos políticos. En particular, el presidente de la asamblea estatal, así como varios políticos conocidos a nivel local y nacional, estuvieron entre los invitados.

Según estimaciones de los medios, se gastaron aproximadamente 6,5 millones de libras esterlinas, es decir, más de 8 millones de dólares, para organizar una boda de tal magnitud.

Cabe señalar que el padre de la novia, Anant Singh, se encuentra él mismo en el centro de investigaciones por varios casos penales. Enfrenta más de veinte cargos relacionados con delitos como asesinato y extorsión. El diputado fue liberado temporalmente bajo fianza para organizar la boda de su hija. Según la información disponible, el político debe regresar a prisión la próxima semana.