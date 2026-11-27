La tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 que se celebra en Qatar Grupo «K» ha concluido y estos resultados Uzbekistán Sub-17 decidieron el destino del equipo en la siguiente fase. Partidos del grupo «K» y el destino del último cupo En los encuentros decisivos del grupo, Rumania la selección juvenil Camerún contra 3:1 logró la victoria. Aunque los europeos se adelantaron con tres goles al inicio de la segunda mitad, al final del partido, para los cameruneses, Aviyel Xentcho Nseke anotó el gol del honor.

Esta victoria permitió a Rumania ocupar el tercer lugar del grupo con 3 puntos, pero debido a la diferencia de goles, los rumanos quedaron por detrás de Uzbekistán. Como resultado, 3 puntos y una diferencia de goles de +1 (8:7) poseyendo Uzbekistán Sub-17 el equipo ocupó el último, el 8º puesto en el ranking de los terceros clasificados de los 12 grupos, 8ª posición y dieciseisavos de final obtuvo su pase. En la primera fase eliminatoria, nuestros representantes se enfrentarán al equipo que registró el mejor resultado de la fase de grupos — España Sub-17 la selección nacional. N.º Equipo G PJ D-G Pts 1 Uruguay D 3 +1 6 2 Mozambique C 3 +3 4 3 China H 3 +3 4 4 Ecuador B 3 0 4 5 Rep. Dominicana J 3 0 4 6 Tayikistán F 3 -2 4 7 Japón L 3 +5 3 8 Uzbekistán E 3 +1 3 En el segundo partido del grupo, Venezuela y México un empate sin goles (0:0) se registró y ambos equipos avanzaron a la siguiente fase con 7 puntos cada uno.