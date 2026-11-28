Inglaterra Premier Leagueen la jornada 12 como visitante contra el Nottingham Forest 2:3 tras perder por este marcador, el rendimiento defensivo del Chelsea esta temporada vuelve a estar en el centro de las críticas. The Touchline según Sky Sports informa basándose en las estadísticas, Xabi Alonso los londinenses bajo su mando se han convertido en uno de los equipos más débiles de la liga en defensa.

Uno de los peores registros de la Premier League

Tras 12 jornadas, los números defensivos clave de los «Blues» demuestran que el equipo atraviesa serios problemas: