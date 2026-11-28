Crisis defensiva en el Chelsea: ¡el equipo de Xabi Alonso al borde de los antirecords en la Premier League!
Inglaterra Premier Leagueen la jornada 12 como visitante contra el Nottingham Forest 2:3 tras perder por este marcador, el rendimiento defensivo del Chelsea esta temporada vuelve a estar en el centro de las críticas. The Touchline según Sky Sports informa basándose en las estadísticas, Xabi Alonso los londinenses bajo su mando se han convertido en uno de los equipos más débiles de la liga en defensa.
Uno de los peores registros de la Premier League
Tras 12 jornadas, los números defensivos clave de los «Blues» demuestran que el equipo atraviesa serios problemas:
Indicador estadístico
Resultado registrado
Posición entre clubes de PL
Goles en contra
23
En la liga 19º puesto (segundo peor resultado)
Tiros a puerta recibidos
66
En la liga 19º puesto (segundo peor resultado)
Grandes ocasiones concedidas
41
En la liga 19º puesto (segundo peor resultado)
Errores que llevan a tiro
19
En la liga 20º puesto (detrás de todos los clubes — peor resultado)
Para información, a pesar de estas estadísticas defensivas tan graves, Chelsea tras la jornada 12 de la PL 16 puntos y ocupa el 8º puestoen la tabla.
¿Cuál crees que es la causa principal de los errores defensivos y la cantidad de goles recibidos por el Chelsea: fallos tácticos o errores individuales?
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