Se informó que el incidente ocurrió en la zona rural de Catune, en el municipio de Mimoso do Sul, en el estado de Espírito Santo, al sureste de Brasil. El suceso tuvo lugar durante las fuertes tormentas registradas el lunes 23 y el martes 24 de noviembre.

En Brasil, un ganadero perdió 20 cabezas de ganado después de que un rayo cayera en su campo durante una fuerte tormenta. El desastre natural le causó al agricultor una pérdida estimada de unas 13 000 libras esterlinas. Los animales fueron encontrados muertos la mañana del miércoles 25 de noviembre, tras varios días de intensas lluvias, informó el medio Need To Know.

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En ese momento, el ganado pastaba en el campo. De repente, un rayo impactó en el terreno, provocando la muerte de los 20 animales del rebaño. Los videos del incidente muestran los cuerpos de los animales esparcidos por el pastizal. Algunas imágenes muestran también aves carroñeras cerca de ellos.

El ganadero, Nattan Astolfo, señaló que todas las vacas fallecidas eran de la raza Nelore. Estos animales se criaban con fines de reproducción y venta de terneros. El agricultor se dedica a la ganadería desde su infancia, una tradición familiar transmitida de generación en generación.

Los animales fueron hallados en un pastizal a unos 500 metros de los edificios principales de la granja. Sin embargo, el acceso a la zona era muy complicado. Debido a las fuertes lluvias, el suelo se convirtió en barro, lo que dificultó enormemente la retirada y el entierro de los cuerpos.

Por ello, se movilizó maquinaria pesada para abrir un camino a través del lodo. Solo después de estos trabajos fue posible trasladar a los animales muertos para proceder a su entierro.

Según las primeras estimaciones, la pérdida financiera sufrida por el ganadero asciende a unos 100 000 reales brasileños, equivalentes a 13 000 libras esterlinas.

Nattan Astolfo, de 35 años, afirmó que es la primera vez que ocurre un incidente así en su granja. Destacó que sufrir una pérdida tan grande debido a un desastre natural ha sido un duro golpe para él.

A pesar de ello, el ganadero expresó que no pierde la esperanza y que, apoyándose en su fe y sus creencias, intenta superar esta difícil situación.