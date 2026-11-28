«¡Ahora, el “Dream Team” son ustedes!»: Golovkin elogia a los boxeadores uzbekos
World Boxing presidente de la organización Gennadiy Golovkin Durante su visita a Taskent, expresó una alta estima y palabras cálidas hacia los maestros del ring uzbekos. Así lo informa la publicación Sports.kz .
Comparación con el legendario «Dream Team»
Durante un encuentro con los atletas uzbekos, Gennadiy Golovkin comparó el potencial actual de la escuela de boxeo uzbeka con uno de los equipos más fuertes en la historia olímpica:
«Hoy, al venir aquí y verlos a todos a mi lado, revivieron mis recuerdos de los Juegos Olímpicos de Montreal. En aquel entonces, el equipo estadounidense tenía 35 campeones olímpicos. A ese equipo se le podía llamar un verdadero “Dream Team”. ¡Ahora, el “Dream Team” son ustedes! La gloria y grandes logros esperan a cada uno de ustedes», declaró Gennadiy Golovkin a los deportistas uzbekos.
Detalles de la fase final de la Copa del Mundo en Taskent
Golovkin visitó la capital uzbeka con motivo de World Boxing la fase final de la Copa del Mundo de boxeo organizada bajo el auspicio de:
Indicadores
Información oficial
Nombre de la competición
Copa del Mundo de boxeo (fase final) (bajo el auspicio de World Boxing)
Fechas
Del 28 de noviembre al 3 de diciembre
Ciudad anfitriona
Taskent , Uzbekistán
Participación del país vecino
En este torneo, la selección nacional de Kazajistántambién tiene previsto que 11 boxeadores suban al ring
¿Cuántas medallas de oro cree que ganarán los boxeadores uzbekos en la clasificación general durante la fase final de la Copa del Mundo de World Boxing que comienza hoy en Taskent?
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