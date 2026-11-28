World Boxing presidente de la organización Gennadiy Golovkin Durante su visita a Taskent, expresó una alta estima y palabras cálidas hacia los maestros del ring uzbekos. Así lo informa la publicación Sports.kz .

Comparación con el legendario «Dream Team»

Durante un encuentro con los atletas uzbekos, Gennadiy Golovkin comparó el potencial actual de la escuela de boxeo uzbeka con uno de los equipos más fuertes en la historia olímpica:

«Hoy, al venir aquí y verlos a todos a mi lado, revivieron mis recuerdos de los Juegos Olímpicos de Montreal. En aquel entonces, el equipo estadounidense tenía 35 campeones olímpicos. A ese equipo se le podía llamar un verdadero “Dream Team”. ¡Ahora, el “Dream Team” son ustedes! La gloria y grandes logros esperan a cada uno de ustedes», declaró Gennadiy Golovkin a los deportistas uzbekos.

Detalles de la fase final de la Copa del Mundo en Taskent

Golovkin visitó la capital uzbeka con motivo de World Boxing la fase final de la Copa del Mundo de boxeo organizada bajo el auspicio de: