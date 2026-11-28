Un video que muestra un fenómeno natural inusual ha despertado interés en las redes sociales. En las imágenes se observa a cientos de pequeños organismos, estrechamente unidos, moviéndose a lo largo de una superficie de madera en forma de una larga cadena. A primera vista, esta escena recuerda a una serpiente gigante o a una criatura única.

Esta apariencia inusual sorprendió a la población local, generando diversas suposiciones sobre el origen del fenómeno. Algunos lo asociaron con parásitos desconocidos, mientras que otros lo vincularon con criaturas tropicales raras.

Sin embargo, los expertos señalan que este fenómeno tiene una explicación natural. Según los entomólogos, el video muestra el movimiento colectivo de larvas de mosquitos de los hongos (familia Sciaridae). Pueden formar un grupo largo de esta manera cuando migran a un nuevo hábitat.

Este tipo de movimiento ofrece varios beneficios a las larvas: el grupo denso ayuda a protegerse de los depredadores, reduce el riesgo de desecación del cuerpo y ayuda a ahorrar energía. Como resultado, pueden moverse de manera mucho más eficiente juntas.