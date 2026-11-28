La selección femenina de balonmano de Uzbekistán aplasta a Australia en el Campeonato Asiático
La tercera jornada del Campeonato Asiático de balonmano, que se celebra en Almaty, Kazajistán, ha llegado a su fin. Representando a nuestro país en la competición, la selección femenina de Uzbekistán en esta jornada Australia se enfrentó a la selección nacional.
Resultados del encuentro y jornadas anteriores
Tras dos derrotas en las primeras jornadas, nuestras compatriotas finalmente celebraron su primera victoria, y de manera muy contundente — el partido 36:20 terminó con una victoria para la selección de Uzbekistán.
Jornada
Rival
Resultado del partido
1ª jornada
República de Corea
Derrota de Uzbekistán
2ª jornada
Kazajistán (anfitrión)
Derrota de Uzbekistán
3ª jornada
Australia
36:20 Victoria de Uzbekistán
¿Qué ventaja psicológica cree que aportará esta gran victoria sobre Australia a la selección femenina de Uzbekistán en los próximos partidos?
¡Deje sus comentarios y comparta esta noticia con sus allegados que siguen las últimas novedades del deporte uzbeko y del Campeonato Asiático!
Siguiente noticia
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…