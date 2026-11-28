La tercera jornada del Campeonato Asiático de balonmano, que se celebra en Almaty, Kazajistán, ha llegado a su fin. Representando a nuestro país en la competición, la selección femenina de Uzbekistán en esta jornada Australia se enfrentó a la selección nacional.

Resultados del encuentro y jornadas anteriores

Tras dos derrotas en las primeras jornadas, nuestras compatriotas finalmente celebraron su primera victoria, y de manera muy contundente — el partido 36:20 terminó con una victoria para la selección de Uzbekistán.

Jornada Rival Resultado del partido 1ª jornada República de Corea Derrota de Uzbekistán 2ª jornada Kazajistán (anfitrión) Derrota de Uzbekistán 3ª jornada Australia 36:20 Victoria de Uzbekistán

¿Qué ventaja psicológica cree que aportará esta gran victoria sobre Australia a la selección femenina de Uzbekistán en los próximos partidos?

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