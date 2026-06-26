El invitado más joven de una reunión de ministros de la UE: un bebé de tres meses

La reunión de ministros de la Unión Europea dedicada a cuestiones climáticas, celebrada en Luxemburgo, quedó marcada por un hecho inusual. Por primera vez, un bebé de solo tres meses participó en un evento oficial.

La ministra de Clima de Suecia, Romina Purmohtar, llevó a la reunión a su hijo Adam, de tres meses. La ministra destacó que, con ello, quería mostrar que es posible compaginar la paternidad con el servicio público y que los padres no deberían verse obligados a elegir entre el trabajo y la familia.

Según representantes del Consejo de la Unión Europea, este es el primer caso en la historia de la institución en el que un bebé ha asistido a una reunión a nivel ministerial.

Como dato, en Suecia los padres disponen de un total de 16 meses de baja parental remunerada. Romina Purmohtar, de 30 años, fue reconocida como la ministra más joven de la historia del país al ser nombrada en 2022. Recientemente se ha reincorporado a sus funciones tras su baja parental.