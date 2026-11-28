En la región de Mangystau, Kazajistán, dos personas fueron arrastradas por la corriente en el mar Caspio a bordo de un bote inflable. Los rescatistas las encontraron a 3 kilómetros de la costa y las llevaron a un lugar seguro. Así lo informó Nur.kz.

Según la página oficial del ministerio en la red social Instagram, el incidente ocurrió hoy en el distrito de Tupkaragan. Debido a las fuertes olas en el mar, dos adultos que estaban en un bote inflable fueron arrastrados hacia mar abierto.

Tras recibir el aviso sobre el incidente, los rescatistas llegaron de inmediato al lugar y comenzaron las labores de búsqueda y salvamento.

Gracias a los esfuerzos coordinados de los rescatistas, las dos personas fueron localizadas a 3 kilómetros de la costa. Fueron trasladadas a un lugar seguro. Las personas rescatadas no requirieron asistencia médica.

Al mismo tiempo, por haber violado las normas de seguridad en el agua, fueron sancionadas de acuerdo con el artículo 412 del Código de Infracciones Administrativas de Kazajistán. Se levantó un acta administrativa contra cada una de ellas y se les impuso una multa.