El club francés « Paris Saint-Germain » ha abandonado sus planes de fichar al extremo del « Real Madrid » el jugador Vinícius Júnior. Así lo informó el reconocido insider de fútbol Fabrizio Romano a través de sus redes sociales.

El PSG busca jóvenes talentos para el futuro, no estrellas

Según la fuente, los parisinos realmente quieren incorporar un nuevo extremo a su plantilla para cubrir las bajas por lesión (Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué) . Sin embargo, la directiva del club y el entrenador Luis Enrique no tienen como objetivo comprar una superestrella consagrada del nivel de Vinícius.

Por el contrario, el PSG prefiere atraer a un jugador joven con potencial de desarrollo que aporte valor a largo plazo. Por lo tanto, es muy probable que el delantero brasileño no abandone el « Real Madrid » y continúe su carrera en la capital española.

Detalles de la situación

Indicadores Información oficial y de insiders Club mencionado como pretendiente « Paris Saint-Germain » (Francia) Postura oficial del club Vinícius Júniorno será fichado Estrategia de fichajes del PSG Se busca un joven extremo con potencial, no una estrella El futuro del jugador Muy probablemente permanecerá en el « Real Madrid » Fuente Fabrizio Romano

¿Crees que Vinícius Júnior se quedará en el « Real Madrid » hasta el final de su carrera o se marchará a otra liga en el futuro?

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