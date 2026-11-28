En las redes sociales de Kazajistán se difundió un video donde un joven que cantaba en una boda patea a un niño en el pecho. Se informó que el incidente ocurrió en Kirguistán. El joven de 17 años involucrado fue multado, según reportó Nur.kz.

Se señala que el suceso tuvo lugar el 25 de noviembre en el pueblo de Sokuluk, en la región de Chuy, Kirguistán. El video muestra a dos niños interrumpiendo la actuación del cantante. Acto seguido, el joven pateó fuertemente a uno de ellos en el pecho, provocando que cayera al suelo.