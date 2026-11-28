Un joven de 17 años multado por patear a un niño en una boda en Kirguistán (video)
En las redes sociales de Kazajistán se difundió un video donde un joven que cantaba en una boda patea a un niño en el pecho. Se informó que el incidente ocurrió en Kirguistán. El joven de 17 años involucrado fue multado, según reportó Nur.kz.
Se señala que el suceso tuvo lugar el 25 de noviembre en el pueblo de Sokuluk, en la región de Chuy, Kirguistán. El video muestra a dos niños interrumpiendo la actuación del cantante. Acto seguido, el joven pateó fuertemente a uno de ellos en el pecho, provocando que cayera al suelo.
Según el servicio de prensa de la Dirección General de Asuntos Internos de la región de Chuy, se realizó una investigación preliminar y se identificó al joven, confirmando que tiene 17 años.
Se redactó un acta en su contra por alteración del orden público menor, conforme al artículo 126 del Código de Infracciones de Kirguistán.
El expediente fue enviado al tribunal del distrito de Sokuluk. Por decisión judicial, se le impuso una multa al joven.
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