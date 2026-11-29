El patinador artístico estadounidense Ilya Malinin, cuyos padres representaron a Uzbekistán en competiciones internacionales, ha establecido un nuevo récord mundial en el programa corto. Durante la etapa del Grand Prix celebrada en Tokio, obtuvo 114,81 puntos, superando la marca anterior. Así lo informó el sitio web oficial de la Unión Internacional de Patinaje (ISU).

Malinin presentó su programa corto el 27 de noviembre en el NHK Trophy, celebrado en Tokio, Japón. Su actuación fue calificada por los jueces con 114,81 puntos, lo que supone 0,84 puntos más que el anterior récord mundial en esta disciplina.

Hasta ahora, el récord mundial estaba en manos del estadounidense Nathan Chen, quien obtuvo 113,97 puntos en el programa corto durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022.

Como dato, los padres de Ilya Malinin, Tatyana Malinina y Roman Skornyakov, también fueron patinadores profesionales. Representaron a Uzbekistán en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998 y 2002. Actualmente, actúan como entrenadores de su hijo.