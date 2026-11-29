En el marco del campeonato francés, el club parisino PSG recibió al Lorient en casa y logró una victoria sólida por 2-0 . Tras el encuentro, el entrenador de los parisinos, Luis Enrique , compartió sus impresiones sobre el juego de su equipo y la táctica empleada contra la cerrada defensa rival. Así lo informa el medio Foot Mercato .

«No fue fácil romper la defensa profunda»

El técnico español destacó que la tensión se mantuvo hasta los últimos minutos, pero que su equipo mereció la victoria: