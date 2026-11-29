Luis Enrique comenta la victoria del PSG sobre el Lorient
En el marco del campeonato francés, el club parisino PSG recibió al Lorient en casa y logró una victoria sólida por 2-0 . Tras el encuentro, el entrenador de los parisinos, Luis Enrique , compartió sus impresiones sobre el juego de su equipo y la táctica empleada contra la cerrada defensa rival. Así lo informa el medio Foot Mercato .
«No fue fácil romper la defensa profunda»
El técnico español destacó que la tensión se mantuvo hasta los últimos minutos, pero que su equipo mereció la victoria:
«Es gratificante seguir ganando. Sabíamos que el partido sería difícil. La tensión se mantuvo hasta el último minuto.
Cada partido tiene sus propias dificultades. Hoy no fue fácil presionar al rival y romper su defensa profunda. A pesar de ello, mostramos un juego digno de la victoria.
Cuando juegas contra un equipo que defiende muy bien y deja muy pocos espacios, tienes que jugar a uno o dos toques.
Podríamos haber marcado más goles», dijo Luis Enrique.
Detalles del partido y próximo encuentro
Estadísticas
Información oficial
Competición
Campeonato de Francia (Ligue 1)
Resultado del partido
PSG — Lorient 2-0
Conclusión del entrenador
Juego rápido a 1-2 toques contra una defensa compacta, con oportunidades para un marcador más amplio
Próximo partido
Toulouse — PSG (visitante)
Horario del próximo partido
La noche del 5 de diciembre, a las 00:45 hora de Tashkent
¿Crees que el PSG de Luis Enrique podrá continuar su racha ganadora fuera de casa ante el Toulouse?
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