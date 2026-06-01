MiniMax M3 presentado: un modelo más potente que GPT-5.5 y Gemini 3.1 Pro

La empresa china MiniMax ha presentado oficialmente su nuevo desarrollo insignia, el modelo de inteligencia artificial M3. Este modelo se basa en la nueva arquitectura MiniMax Sparse Attention (MSA), diseñada para el procesamiento eficiente de grandes volúmenes de datos. Así lo informa Ixbt.com .

El modelo MiniMax M3 admite una ventana de contexto ultralarga de hasta 1 millón de tokens. Es un sistema multimodal capaz de analizar no solo texto, sino también imágenes y videos. También está adaptado para escenarios de agentes, como el control de un escritorio de computadora y la ejecución de tareas complejas de varios pasos.

Según las pruebas internas de la empresa, M3 está registrando resultados altos en una serie de benchmarks. En particular, en la prueba SWE-Bench Pro, superó a GPT-5.5 y Gemini 3.1 Pro, acercándose al nivel de Opus 4.7. En la creación de gráficos SVG, incluso superó a Opus 4.7.

En la prueba multimodal OmniDocBench, el sistema demostró su superioridad sobre Gemini 3.1 Pro. En la clasificación Claw-Eval para escenarios de agentes, el modelo muestra uno de los mejores resultados. Actualmente, el acceso al nuevo modelo está disponible a través de MiniMax Code, API y planes tarifarios especiales.